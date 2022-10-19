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Симоньян прокомментировала смерть Давида Кеосаяна

Александр Афонин
Общество
Симоньян прокомментировала смерть Давида Кеосаяна
Фото: roscongress / Елена Разина

Старший брат Тиграна Кеосаяна Давид ушел из жизни в возрасте 61 года. Журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала кончину своего родственника.

По ее словам, продюсер отличался своей свободой и жизнелюбием.

— Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. «Джана, нельзя узурпировать ветер!» — говорил наш брат, наш друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что известный российский и советский актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян умер на 62-м году жизни. О смерти творца сообщила его дочь. Причины смерти не уточняются.

Давид Кеосаян родился 10 апреля 1961 года. Его дебют в кино состоялся в возрасте пяти лет. Тогда ему предложили роль мальчика-хуторянина в легендарном кинофильме «Неуловимые мстители». Спустя время он сыграл небольшие роли и в продолжении приключенческого фильма.

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