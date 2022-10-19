«Я думал, ей лет 15»: Милохин удивился возрасту Щербаковой

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Фигуристка Анна Щербакова стала новой ведущей шоу «Ледниковый период». Участник программы блогер Даня Милохин поделился впечатлением о коллеге по работе. По его словам, возраст спортсменки вызвал у него большое удивление.

— Аня… Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15, а ей 18! Это удивительно. Аня очень красивая, спортивная, умеет говорить, — цитирует Милохина Sport24.

До этого на Первом канале показали трейлер нового сезона шоу «Ледниковый период» с Даней Милохиным и фигуристкой Евгенией Медведевой. На кадрах тиктокер срезает ножницами бретельки с платья спортсменки, оставляя ее без одежды.

О том, что новой ведущей шоу «Ледниковый период» станет чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Анна Щербакова сообщил хореограф Илья Авербух. Он отметил, что девушка сама изъявила желание примерить на себя эту роль.

В ходе съемок нового сезона произошел казус — Наталья Подольская получила серьезную травму. На репетиции с фигуристом Дмитрием Соловьевым певица упала лицом об лед.