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Берлускони заявил о возможности Зеленского остановить боевые действия на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Берлускони заявил о возможности Зеленского остановить боевые действия на Украине
Фото: European People's Party - EPP Summit, Brussels, May 2019 / CC BY 2.0

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что конфликт на Украине можно остановить, если президент страны Владимир Зеленский объявит о прекращении атак. Об этом в среду, 19 октября, сообщило издание La Presse.

Лидер партии «Вперед, Италия» также добавил, что военные действия, происходящие на Украине, — «это бойня украинских солдат и граждан».

— Если бы он (Владимир Зеленский — прим. «ВМ») сказал: «Я больше не нападаю», все бы было кончено, — подчеркнул Берлускони.

Политик считает, что украинский конфликт нельзя завершить «без сильного вмешательства», но, по его словам, «ни в Европе, ни в США нет лидеров».

До этого Берлускони рассказал, что президент России Владимир Путин называл его первым из пяти настоящих друзей. Бывший премьер-министр рассказал, как однажды российский лидер прислал ему 20 бутылок водки и «очень милое письмо на день рождения». В свою очередь Берлускони отправил столько же бутылок «Ламбруско» и ответ на письмо Путина.

Как оказалось, Берлускони рассказал старую историю, которая произошла несколько лет назад.

Украина Владимир Зеленский Италия Сильвио Берлускони
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