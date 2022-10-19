«20 бутылок водки»: Берлускони рассказал о подарке от Путина на день рождения

Фото: European Union 2011 PE-EP/Pietro Naj-Oleari

Глава партии «Вперед, Италия» и бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони рассказал, что президент России Владимир Путин называл его первым из пяти настоящих друзей. Об этом он сообщил на встрече с депутатами своей партии.

— Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного, — цитирует политика агентство La Presse.

Изначально издание опубликовало данную статью под заголовком о том, что Берлускони якобы восстановил прежние отношения с российским лидером. Но потом партия «Вперед, Италия» выпустила опровержение этой информации и уточнила, что ее лидер рассказал старую историю, которая произошла несколько лет назад.

В начале сентября Берлускони в социальной сети TikTok рассказал анекдот, героями которого стали президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден, Папа Римский Франциск, его юный помощник и сам рассказчик. В анекдоте рассказывается, как действующие лица летят в самолете над Атлантикой и узнают о скором крушении из-за неполадок.