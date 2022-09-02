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Берлускони рассказал анекдот про себя, Путина, Байдена и Папу Римского

Василий Плиткин
В мире
Берлускони рассказал анекдот про себя, Путина, Байдена и Папу Римского
Фото: European People's Party - EPP Summit, Brussels, May 2019 / CC BY 2.0

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в своем аккаунте в социальной сети TikTok рассказал анекдот, героями которого стали президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден, Папа Римский Франциск, его юный помощник и сам рассказчик.

В анекдоте рассказывается, как действующие лица летят в самолете над Атлантикой и узнают о скором крушении из-за ЧП. Кроме того, им сообщают, что на борту есть только четыре парашюта, в то время как их пятеро.

— Джо Байден хватает первый и говорит: «Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе». Владимир Путин берет другой и говорит: «Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке». Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: «Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире», — сказал он.

Юный священнослужитель отдает оставшийся парашют понтифику, но Папа Римский отказывается, объяснив это тем, что он уже слишком стар и прожил долгую и счастливую жизнь.

Однако помощник главы Ватикана замечает, что парашютов осталось два, потому что «самый умный политик» взял его рюкзак вместо парашюта, закончил анекдот Берлускони.

В апреле Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про бюрократию.

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