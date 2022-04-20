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«Все как положено»: Путин пошутил про бюрократию

Георгий Соланович

Общество
«Все как положено»: Путин пошутил про бюрократию
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 20 апреля, на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про бюрократию.

Проректор РАНХиГС, гендиректор площадки Алексей Комиссаров отчитался, что с момента предыдущего заседания совета в марте 2021 года все поставленные задачи были выполнены. Глава государства в ответ заявил, что это напоминает ему бюрократию.

— Бюрократия какая, порядок даже есть. У вас все как положено в хорошем учреждении! — пошутил лидер.

Президент также подчеркнул, что платформа «Россия — страна возможностей» за время своего существования показала востребованность и привлекла большое количество единомышленников, в том числе из-за рубежа, передают «Известия».

Кроме того, на заседании наблюдательного совета Путин поддержал идею школьницы из Севастополя создать объединяющее всех детей РФ движение. Ученица школы № 54 имени Юрия Гагарина заявила, что было бы неплохо, «если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло». Глава государства обещал обдумать данное предложение.

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