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Путин поддержал инициативу школьницы из Севастополя создать единое движение всех детей РФ

Георгий Соланович

Общество
Путин поддержал инициативу школьницы из Севастополя создать единое движение всех детей РФ
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в среду, 20 апреля, на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею школьницы из Севастополя создать объединяющее всех детей РФ движение.

Ученица школы № 54 имени Юрия Гагарина заявила, что она совместно с единомышленниками из «Большой перемены» запустила акцию «Рука помощи», в рамках которой оказывается помощь детям Донбасса. По словам девочки, было бы неплохо, «если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло».

— Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее. Но что касается общероссийского движения — об этом надо подумать, — сказал глава государства.

Путин также поблагодарил участников «Большой перемены» за их деятельность и похвалил стихи девочки, которая их сочинила и прочитала президенту, передает ТАСС.

До этого лидер государства прокомментировал ход спецоперации в Донбассе. По его словам, российская армия будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в Донбассе.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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