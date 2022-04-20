Путин: Россия добьется, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Президент России Владимир Путин в среду, 20 апреля, прокомментировал ход спецоперации в Донбассе.
По его словам, российская армия будет действовать последовательно.
Глава государства добавил, что Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, передает РИА Новости.
Согласно актуальной на 29 марта информации, 3018-я войсковая часть Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины потеряла убитыми 18 человек личного состава, 71 боец был ранен. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Минобороны России.
24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.