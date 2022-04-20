Минобороны РФ опубликовало новый список потерь солдат ВСУ

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Согласно актуальной на 29 марта информации, 3018 войсковая часть Четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины потеряла убитыми 18 человек личного состава, 71 боец был ранен. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Минобороны России.

— В представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Минобороны России в понедельник, 18 апреля, опубликовало еще один список с персональными данными украинских военных, погибших в ходе спецоперации в республике. В документе уточняется, что безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Кроме того, большое количество украинских солдат дезертировали, были ранены или считаются пропавшими без вести.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.