Минобороны РФ опубликовало список погибших в ходе спецоперации украинских военных

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Минобороны России в понедельник, 18 апреля, опубликовало список с персональными данными украинских военных, погибших в ходе спецоперации в республике.

Из обнародованного списка можно узнать звание, дату рождения, обстоятельства и места получения смертельных ранений, а также места захоронений солдат ВСУ.

— На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в МО подчеркнули, что большое количество украинских солдат дезертировали, были ранены или считаются пропавшими без вести.

До этого Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть последствия ракетного удара ВСУ по фермерскому хозяйству в населенном пункте Токмак Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.