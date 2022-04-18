Минобороны РФ опубликовало видео последствий удара ВСУ по ферме в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России в понедельник, 18 апреля, опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть последствия ракетного удара ВСУ по фермерскому хозяйству в населенном пункте Токмак Запорожской области.

— Удар был, предположительно, нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по частным хозяйственным постройкам, предназначенным для обеспечения работы местного фермерского хозяйства, и жилым домам фермеров, — передает ТАСС.

Видео: Минобороны России

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.