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«Это великая нация»: Бабкина высказалась о русских людях

Евгений Белоусов
Общество
«Это великая нация»: Бабкина высказалась о русских людях
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Советская и российская певица Надежда Бабкина рассказала, что для нее значит быть русским человеком. Своими мыслями она поделилась в эфире передачи «Антонимы».

— Я более, чем русский человек, в кубе, да еще умножай на семь. Это великая нация, родившая и оставившая огромный след уже давно в космосе, — заявила певица.

Бабкина напомнила, сколько великих талантов этому миру дала русская земля: композиторы Сергей Рахманинов, Петр Чайковский и Модест Мусоргский. Все российские музыканты, художники, любые творцы оставили после себя такое великое наследие, которым просто нельзя не гордиться, добавила звезда.

Певица призналась, что она просто счастлива быть русской и что ее окружают такие же люди. Она подчеркнула важность сохранения памяти о достижениях предков, о мире, который они подарили.

Однако всегда следует помнить, что за мир надо бороться, заключила артистка.

Также Бабкина рассказала о вере в Бога и о личном отношении к смерти. По словам артистки, божественная сущность есть «в каждом» человеке. Терпение, заметила Бабкина, является важным составляющим при общении с Богом.

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