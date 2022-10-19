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На Украине заявили о повреждении порядка 40 процентов энергетической инфраструктуры

Александр Афонин

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На Украине заявили о повреждении порядка 40 процентов энергетической инфраструктуры
Фото: shutterstock

Около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины оказалось повреждено, что приведет к отключениям электричества в стране. Об этом в среду, 19 октября, заявил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

— К сожалению, с теми новыми данными, которые мы сейчас видим, около 40 процентов общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьезно повреждены, — сказал он.

Подобное заявление было сделано в процессе новостного марафона. Вещание директора происходило из неосвещенного помещения. По его словам, в ближайшее время по всей стране будут происходить отключения электроэнергии. Причем они будут иметь как плановый характер, так и аварийный, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во всех регионах страны 20 октября будет введено ограничение на поставки электроэнергии, необходимое для предотвращения полного отключения электричества. Они коснутся и уличного освещения в городах. Данная мера носит вынужденный характер.

Украина Электричество повреждения
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