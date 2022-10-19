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Власти Украины 20 октября введут ограничения поставок электроэнергии по всей стране

Александр Афонин

Сюжет: 

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Власти Украины 20 октября введут ограничения поставок электроэнергии по всей стране
Фото: shutterstock

Во всех регионах Украины 20 октября будет введено ограничение на поставки электроэнергии, которое необходимо для предотвращения полного отключения электричества. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

— Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям, — сказал он.

Ограничения на поставку электроэнергии коснутся и уличного освещения в городах. По словам Тимошенко, данная мера носит вынужденный характер и позволит минимизировать риски, передает ТАСС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в период с 10 октября порялка 30 процентов электростанций Украины были разрушены. Это вызвало массовые отключения электричества по всей стране.

В этот же день мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о серии взрывов в городе. Кроме того, руководство городского метро сообщило об остановке движения поездов из-за обстрелов.

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