Зеленский: С 10 октября на Украине разрушили 30 процентов электростанций

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Возможности для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского больше не осталось. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил в Twitter украинский лидер.

— С 10 октября 30 процентов электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране, — написал он.

После этого не осталось никакой возможности для проведения переговоров между лидерами обеих стран, передает слова Зеленского ТАСС.

В этот же день мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о серии взрывов в городе. Кроме того, руководство городского метро сообщило об остановке движения поездов из-за обстрелов.

Позднее замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал о трех попаданиях в объект энергообеспечения на левом берегу Киева. Также он сообщил, что объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске серьезно пострадал после двух попаданий во время обстрела.

Накануне стало известно о взрывах в центре Киева. По словам мэра города Виталия Кличко, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.