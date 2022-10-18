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Офис Зеленского сообщил о взрывах на объекте энергетической инфраструктуры в Днепре

Евгений Белоусов

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Офис Зеленского сообщил о взрывах на объекте энергетической инфраструктуры в Днепре
Фото: Pixabay

Объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске серьезно пострадал после двух попаданий во время обстрела. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

— Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС, — заявил он.

По словам Тимошенко, несколько районов города из-за обстрелов могут остаться без воды и света на некоторое время, передает РИА Новости.

Кроме того, мэр Харькова сообщил, что в городе за пять минут прогремели две серии взрывов. Также из-за этого временно прекратило работу харьковское метро.

Взрывы в этот день также прогремели и в Кривом Роге Днепропетровской области.

Накануне стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

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