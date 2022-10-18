Мощные взрывы прогремели в Кривом Роге

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В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

— Кривой Рог. Взрывы в северной части города, — заявил он.

Ранее в городе прозвучала воздушная тревога, пишет РИА Новости.

Также накануне стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим действовал также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.