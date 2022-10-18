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Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

Евгений Белоусов

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Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе
Фото: Pixabay

Две серии взрывов прогремели в Харькове за пять минут. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил мэр города Игорь Терехов.

— Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города, — заявил он.

Кроме того, харьковский метрополитен сообщил об остановке движения поездов из-за обстрелов, передает РИА Новости.

Накануне стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим действовал также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

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