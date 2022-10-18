В офисе Зеленского сообщили об обстреле объекта энергетической инфраструктуры в Киеве

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В объект энергообеспечения на левом берегу Киева совершено три попадания. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

— Киев. Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города, — заявил он.

Кроме того, по всей украинской столице теперь наблюдаются перебои с электроснабжением, утверждает депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Взрывы в Киеве также подтвердил мэр города Виталий Кличко, передает РИА Новости.

Кроме того, мэр Харькова сообщил, что в городе за пять минут прогремели две серии взрывов. Также из-за этого временно прекратило работу харьковское метро.

Взрывы в этот день также прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

Накануне стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.