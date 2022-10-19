Выяснилось, из-за чего глава МВД Великобритании покинула свой пост

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Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку спустя менее чем два месяца пребывания на своем посту. Об этом она заявила в среду, 19 октября, в письме, направленном на имя британского премьер-министра Лиз Трасс.

Причиной решения, по словам самой главы ведомства, стал некий официальный документ, который она отправила одной из коллег со своей личной электронной почты. Это является техническим нарушением установленных правил для сотрудников аппарата правительства.

При этом Браверман уточнила, что вышеуказанный документ является черновиком заявления министерства о миграции. Текст должны были придать огласке в ближайшее время, а большая часть документа уже и без того разглашалась членам парламента. По словам министра, сразу после обнаружения своей ошибки, она сообщила об этом вышестоящему руководству по официальным каналам.

В своем письме на имя Трасс глава МВД Великобритании также заявила, что обеспокоена политикой британского правительства и подчеркивает, что кабинет министров не смог сдержать данные населению обещания, сообщает РИА Новости

Место Браверман в правительстве занял бывший глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс.