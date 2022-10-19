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Экс-министр транспорта Великобритании назначен главой МВД страны

Евгений Жуков
В мире
Экс-министр транспорта Великобритании назначен главой МВД страны
Фото: Unsplash

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен бывший глава Минтранса Грант Шаппс. Об этом в среду, 19 октября, сообщил телеканал Sky News.

Ранее эту должность занимала Суэлла Браверман. Она провела на посту менее двух месяцев. Браверман призналась, что приняла решение об уходе из-за несогласия с экономической политикой правительства во главе с премьер-министром страны Лиз Трасс.

14 октября стало известно, что министр финансов Великобритании Квази Квартенг был отправлен в отставку с должности, которую занимал всего 38 дней. При этом он также добавил, что будет и дальше поддерживать главу Великобритании и своего будущего преемника.

30 сентября эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» предположили, как долго Трасс еще продержится на своем посту и что может помочь британской экономике. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, Трасс удается сохранять власть только благодаря хорошим взаимоотношениям с банковскими элитами.

В свою очередь общественный деятель и политолог Сергей Марков отметил, что председателя правительства по законам Великобритании нельзя уволить в первый же год его работы.

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