Иран отверг обвинения в поставках российской армии дронов для применения на Украине

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Тегеран категорически отвергает утверждения относительно того, что Иран якобы передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил журналистам в среду, 19 октября, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

— Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине, — подчеркнул иранский дипломат.

По словам Иравани, вызывает разочарование, что ради продвижения политической повестки некоторые государства пытаются запустить кампанию дезинформации против Тегерана и осуществляют вводящую в заблуждение интерпретации резолюции ООН 2231, чтобы установить ложную связь между такими обвинениями в адрес Ирана и этой резолюцией.

Резолюция 2231 закрепила на бумаге создание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Там в частности говорится, что документ запрещает передачу Тегераном всех предметов, оборудования, материалов, технологий и товаров, если они заранее не одобрены Совбезом ООН в каждом конкретном случае, пишет РИА Новости.

Накануне глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба направил президенту Украины Владимир Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Дипломат добавил, что Киев пойдет на восстановление отношений с Тегераном только после приостановки якобы реализующихся поставок вооружения Москве.