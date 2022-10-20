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Приметы и советы

Российские лыжники не смогут выступать на Кубке мира в следующем сезоне

Егор Провоторов
Спорт
Российские лыжники не смогут выступать на Кубке мира в следующем сезоне
Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Член Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мартти Ууситало в среду, 19 октября, заявил, что российские атлеты не будут принимать участия в соревнованиях организации в предстоящем сезоне.

Спортивный чиновник заявил, что не получал никаких указаний о том, что россияне и белорусы смогут принять участие в состязаниях в следующем сезоне. При этом по словам функционера, вопрос допуска россиян обсуждался в ходе заседания совета директоров FIS. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании совета международной организации в субботу, 22 октября.

— На совете отметим, что принятое решение будет действовать в предстоящем сезоне, — заметил Ууситало, слова которого приводит РИА Новости.

В конце февраля FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных состязаний из-за происходящего на Украине. Решение было бессрочным, пока оно остается в силе и должно быть рассмотрено на совете организации 22 октября. Также 25 февраля FIS отменила проведение лыжных соревнований на территории России. Был отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

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