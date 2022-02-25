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Международная федерация лыжного спорта отменила этапы Кубка мира в России

Полина Долганова

Спорт
Международная федерация лыжного спорта отменила этапы Кубка мира в России
Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила проведение оставшихся этапов Кубка мира текущего сезона на территории России. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля.

Уточняется, что причиной отмены соревнований послужила текущая политическая ситуация между Россией и Украиной.

— Если в текущем календаре чемпионата мира в результате конфликта произойдут какие-либо изменения, FIS немедленно сообщит об этом, — цитирует сообщение федерации ТАСС.

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени в период с 18 по 20 марта 2022 года.

Накануне стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2022 году перенесут из Санкт-Петербурга во французский во Францию. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс». Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает New York Times. Отмечается, что за такое решение проголосовал УЕФА. Кроме того, все футбольные матчи на территориях России и Украины, которые находятся под эгидой союза, должны быть перенесены.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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