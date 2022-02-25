СМИ: Финал ЛЧ 2022 года перенесен из Санкт-Петербурга во Францию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Финал Лиги чемпионов в 2022 году перенесут из Санкт-Петербурга во французский во Францию. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс». Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает New York Times.

Отмечается, что за такое решение проголосовал УЕФА. Кроме того, все футбольные матчи на территориях России и Украины, которые находятся под эгидой союза, должны быть перенесены.

24 февраля президент России Владимир путин объявил о начале спецоперации страны на Украине. Россия ввела свои войска, поддерживая недавно признанные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Так, Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении ЕС. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

Обострение геополитической напряженности, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, санкции, которые не заставят себя долго ждать, отправили российскую валюту в нокаут. Рубль осваивает дно, погружаясь все ниже и ниже. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, следует ли ожидать повторения ситуации 2008 года.