ЕС официально ввел санкции против России за признание ЛНР и ДНР

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Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении ЕС.

В список попал 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В заявлении уточняется, что ограничительные меры вводятся в отношении депутатов, которые проголосовали в поддержку признания ДНР и ЛНР и в отношении высокопоставленных лиц, которые якобы сыграли роль в подрыве суверенитета Украины.

К настоящему моменту поименные списки попавших под санкции лиц еще не опубликованы, они должны быть обнародованы в ближайшее время, передает РИА Новости.

25 февраля Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.