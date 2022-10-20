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Полянский назвал дезинформацией данные о поставках в Россию иранских БПЛА

Егор Провоторов
В мире
Полянский назвал дезинформацией данные о поставках в Россию иранских БПЛА
Фото: МИД РФ

Обвинения западных стран в экспорте Тегераном своих беспилотников в Россию являют собой очередной пример дезинформации. Об этом в среду, 19 октября, заявил журналистам первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине, — заметил российский дипломат по результатам проведения закрытых консультаций Совбеза ООН по данному вопросу.

По его словам, целью такой кампании являются информационные удары сразу и по России, и по Ирану с использованием «надуманного предлога».

Полянский также подчеркнул, что подобными шагами западные страны пытаются отвлечь внимание всего мира от своей вовлеченности в конфликт на Украине. По его словам, все видели сообщения о новых поставках западных вооружений, которые помогли Киеву наносить удары по областям, расположенным далеко за передовой линией и совершать обстрелы гражданских объектов, убивая десятки мирных людей.

Дипломат подчеркнул, что Совбез ООН не получил никаких доказательств поставок иранских беспилотников России, пишет ТАСС.

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани также заявил, что Иран категорически отвергает утверждения относительно того, что Тегеран якобы передавал Москве беспилотники для применения в конфликте на Украине.

Иран ООН Россия Беспилотники
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