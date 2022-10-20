Кармическая отработка: чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября

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Солнечное затмение, которое ожидает мир 25 октября, пройдет в знаке Скорпион. Увидеть уникальное явление смогут только жители Сибири и Урала. Однако это астрологическое событие окажет влияние практических на всех жителей планеты. Чего стоит ожидать от коридора затмений и «черного Солнца», «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Алены Полынь.

По словам яснознающей, сами по себе затмения влияют на человека таким образом, что он полностью погружается в свой мир:

— Человек погружается внутрь себя и начинает замечать вещи о себе и о других людях, которые раньше были скрыты. В такую же глубину погружаются страны и города, ведь у них тоже есть карма, которую они могут отрабатывать.

Полынь заметила, что реакция на новые открытия в себе и других очень часто бывает неоднозначной:

— Кто-то начинает переживать из-за того, что он какой-то не такой, другие впадают в депрессию, а у кого-то начинаются периоды агрессии. Эта фаза с точки зрения эмоций очень тяжелая.

Период затмений опасен еще и тем, что обостряются психические отклонения, поэтому людям с расшатанной психикой лучше не покидать пределы своего жилища, особенно в ночное время суток, предупредила ведьма.

Она также добавила, что страны мира в период солнечных затмений начинают активно отрабатывать карму.

— Это может привести к ситуационным моментам, которые обострят мировые конфликты. Все усугубляется еще и тем, что мы живем в год Тигра, а это хищное и воинственное животное. Влияние Тигра накладывается на коридор затмений и возникает вполне опасная фаза, когда обостряются войны, бомбежки, усиливаются катаклизмы, — сказала Алена Полынь.

По словам ведьмы, период с 25 октября по 8 ноября станет небезопасным абсолютно для всех стран мира:

— То есть не будет абсолютно безопасных мест. Кармическая отработка стран и городов тем и отличается, что прилететь в качестве «ответки» может любому государству за все «хорошее» и «плохое», что они сделали.