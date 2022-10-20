Колумбийский президент обвинил Вашингтон в разрушении мировой экономики

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Деятельность Вашингтона приведет к разрушению всех экономик мира. Таким мнением поделился в среду, 19 октября, президент Колумбии Густаво Петро в ходе выступления перед гражданами в муниципалитете Ураба в Антиокии.

Колумбийский лидер спрогнозировал глобальный экономический кризис и возложил ответственность за происходящее на Соединенные Штаты. По словам политика, американцы зачастую действуют без оглядки на других участников мирового экономического процесса. Петро заметил, что Штаты принимают меры собственной защиты без оглядки на последствия для остальных.

— Экономика латиноамериканских наций опустела, Латинская Америка разграблена. Все наши валюты падают, не только колумбийское песо, — подчеркнул президент Колумбии.

При этом политик отметил, что во многих европейских государствах уже сейчас наблюдается тяжелая ситуация из-за «войны за газ и энергию» с Россией и Украиной. Последствия уже начали проявляться во Франции, Германии, Испании и Великобритании, пишет РИА Новости.

В минувший вторник, 18 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.