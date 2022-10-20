«Политический окрас обвинений очевиден»: Усс прокомментировал арест своего сына

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Губернатор Красноярского края Александр Усс в четверг, 20 октября, выразил уверенность, что предъявленное его сыну Артему американскими властями обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.

— Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной, — возмутился глава сибирского региона.

На своем канале в Telegram Усс выразил мнение, что его сын попал под арест из-за действий во благо России. Также он заметил, что политический окрас таких обвинений очевиден. Красноярский губернатор находится в санкционных списках некоторых стран Запада.

Накануне власти США выдвинули обвинения против пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Среди россиян, арестованных по этому обвинению, оказался и Артем Усс — сын главы Красноярского края. Его задержание прошло в Италии.