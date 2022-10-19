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США выдвинули обвинения в уклонении от санкций сыну главы Красноярского края

Александр Афонин
Общество
США выдвинули обвинения в уклонении от санкций сыну главы Красноярского края
Фото: Unsplash

Власти США выдвинули обвинения против пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства Юстиции Соединенных Штатов в среду, 19 октября.

На данный момент двух россиян уже арестовали. Одним из них, как утверждается, оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Его задержание прошло в Италии. Также в Германии был арестован Юрий Орехов. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в США.

Кроме того, обвинения были выдвинуты в сторону Светланы Кузургашевой, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. По данным американского ведомства, они выступали в роли посредников в реализации нелегальных нефтяных сделок с венесуэльской компанией PDVSA, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Норвегии задержали соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина за запуск беспилотников на Шпицбергене. Он является старшим сыном бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Санкции Россия США Обвинения
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