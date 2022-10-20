Истребитель F-35 потерпел крушение неподалеку от Солт-Лейк-Сити

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Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта, сообщили на канале в одной из социальных сетей 388-го авиационного крыла военно-воздушных сил США, размещенного на авиабазе Хилл неподалеку от столицы штата — Солт-Лейк-Сити.

Известно, что самолет разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы на территории авиабазы. Известно, что пилот судна катапультировался из кабины до кораблекрушения. На месте происшествия работают спасательные службы, пишет РИА Новости.

В настоящий момент о судьбе пилота воздушного судна и предварительных причинах авиакатастрофы не сообщается.

В середине июля американский истребитель F-18 Super Hornet упал в Средиземное море с борта авианосца «Гарри Трумэн». Упавший за борт самолет удалось поднять, но в ходе инцидента один из моряков получил ранение. Состояние пострадавшего в настоящее время стабильно, его жизни ничего не угрожает.