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Американский истребитель F-18 упал в море с авианосца «Гарри Трумэн»

Евгений Белоусов
В мире
Американский истребитель F-18 упал в море с авианосца «Гарри Трумэн»
Фото: U. S. Department of Defense

Истребитель F-18 Super Hornet упал в Средиземное море с борта авианосца «Гарри Трумэн». Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе ВМС США.

— Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, улетел за борт авианосца «Гарри Трумэн» по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды, — говорится в сообщении.

Упавший за борт самолет удалось поднять, но в ходе инцидента один из моряков получил ранение. Состояние пострадавшего в настоящее время стабильно, его жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости.

14 июня сообщалось, что ремонтные работы в доке единственного авианосца в составе российского Военно-морского флота «Адмирал Кузнецов» будут длиться до сентября 2022 года. Корабль поставлен в док на 35-м заводе в Мурманске, работы по ремонту и модернизации займут три месяца.

Крейсер «Петр Великий», эсминец «Настойчивый» и еще три военных судна считаются самыми опасными среди кораблей российского флота. По версии журнала National Interest, крейсер «Петр Великий» можно назвать крупнейшим надводным боевым кораблем в мире.

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