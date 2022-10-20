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Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года

Александр Афонин
Город
Более двух миллионов анализов качества воды провели в Москве с начала года
Фото: shutterstock

С начала 2022 года специалисты выполнили более двух миллионов анализов качества воды. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В эксплуатации находятся более 13 тысяч километров водопроводных сетей, ежедневное водопотребление составляет 2,8 миллиона кубометров. Для того чтобы эта сложная система эффективно функционировала, нужен постоянный контроль, — сказал он.

Контроль качества воды начинается еще с водохранилища. Там вода отбирается с разной глубины, что позволяет выявить различия в составе и получить полную картину о состоянии водоемов.

Параллельно с лабораторной работой за качеством воды следят более 500 приборов автоматического контроля. Они следят за изменением показателей состава воды, которые отражаются на ее качестве. Анализы проводятся в круглосуточном формате.

Накануне Петр Бирюков сообщил, что работы по консервации фонтанов к зимнему сезону завершились в столице. При этом в саму зиму специалисты будут готовить сооружения к новому сезону.

Петр Бирюков Анализы Москва Вода
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