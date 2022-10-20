Владислав Овчинский: В Москве создали уникальное решение для работы с промышленными лазерами

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская группа компаний «Лазеры и аппаратура» разработала промышленный удлинитель USB, позволяющий перенести от лазерной установки рабочее место ее оператора. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Московский производитель лазерного оборудования создал промышленный удлинитель USB, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных на расстоянии до 70 метров от шкафа управления лазерной установкой. Благодаря такому кабелю оператор сможет полноценно управлять устройством, например, из соседней комнаты. Такое решение обеспечивает промышленную безопасность и увеличивает эффективность труда при работе на лазерных машинах. Кроме того, технология актуальна в случаях нехватки места в производственных помещениях, — сказал Владислав Овчинский.

Систему уже запустили в производство. В нее входят кабель и модуль передачи данных.

Установка поможет организовать полноценное рабочее место на расстоянии от лазерной установки, в том числе разместить монитор, клавиатуру, мышь и USB-порты для загрузки чертежей или алгоритмов работы.

Группа компаний «Лазеры и аппаратура» — разработчик и производитель лазерного оборудования, расположенный в Зеленограде. Предприятие выпускает лазерные приборы для металлообработки, макро- и микрообработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, системы производительной высокоточной прецизионной резки и пятикоординатной обработки.