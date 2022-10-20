Ефимов: Инвестиции в экономику Москвы за пять лет превысили 20 триллионов рублей

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В период с 2017 по 2021 год инвестиции в основной капитал столицы составили 20,3 триллиона рублей. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Число новых компаний и реализуемых проектов в столице ежегодно растет на фоне развития инфраструктуры города и расширения уже действующих на его территории предприятий. Это способствует постоянному росту инвестиций в основной капитал Москвы, — сказал он.

Заммэра добавил, что росту инвестиций также способствует системная и антикризисная поддержка предпринимателей от города. В частности, речь идет о предоставлении льготных кредитов, субсидий, присвоении специальных статусов и так далее. За первую половину текущего года объем вложений в основной капитал превысил 1,9 триллиона рублей.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что московские предприятия продолжают наращивать свою инвестиционную активность. В первой половине 2022 года вложения обрабатывающей промышленности выросли более чем на 74 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что с момента запуска программы стимулирования создания мест приложения труда в 2020 году город подписал с инвесторами 25 соглашений. Согласно документам, в столице возведут 53 объекта инфраструктуры.