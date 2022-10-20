Заммэра Ракова: Медсестры московских детских поликлиник теперь ведут документацию в цифровом виде

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Столичных медсестер и фельдшеров детских поликлиник перевели на заполнение документов в электронном виде, что позволит сохранить важную информацию в единой системе и значительно сэкономить время. Об этом в четверг, 20 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Новые возможности не только значительно облегчают работу среднего медперсонала и позволяют экономить время, но и увеличивают сохранность данных. Мы уже завершили автоматизацию работы медсестер и фельдшеров во всех детских поликлиниках, — отметила Ракова.

Благодаря нововведению участковые медсестры будут вносить в ЕМИАС сведения о прохождении патронажного осмотра детей старше одного месяца, детей-инвалидов, детей под опекой и так далее. Также разработка поможет сформировать электронные направления к специалистам, записать пациента на прием и заполнить аудиопротокол по итогам телефонного опроса.

Кроме того, будет автоматизирован рабочий процесс кабинетов выдачи справок и направлений. Для фельдшеров станет доступной онлайн-оформление назначений на консультации, исследования, диагностику и так далее. Специалисты же смогут заполнить протоколы осмотра по своему направлению, что сократит бумажный документооборот.

До этого Анастасия Ракова сообщила о начале третьего этапа отбора кандидатов в новые скоропомощные комплексы Москвы. Они пройдут несколько этапов отбора.