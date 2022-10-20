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«Невеста дьявола:» Васильев восхитился внешностью Климовой

Лейла Алиева
Общество
«Невеста дьявола:» Васильев восхитился внешностью Климовой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил внешность и стиль актрисы Екатерины Климовой.

По его мнению, найти актрису, которая будет еще привлекательнее, очень трудно. При этом выражается такая обаятельность не в ее одежде, а в том, как Климова преподносит себя. Несмотря на три развода, она еще сможет успешно выйти замуж, так как обладает очарованием, грацией, сексуальностью и женственностью.

В гардеробе актрисы есть как элементы мужской одежды, так и недорогие вещи, которые смотрятся по-другому благодаря внешности владелицы.

— Не может не свести с ума мужчин, которые видят в Кате воплощение женственности. В белом она выглядит как невеста. Но я бы уточнил: невеста дьявола. Потому что ее соблазн греховен. Не зря Катя играет булгаковскую Маргариту, — отметил Васильев.

Кроме того, телеведущий в своей колонке для 7Дней.ru отметил бодрость Климовой, ее не сходящую с лица улыбку, а также позитив и энергию.

Недавно писательница и светский обозреватель Елена Миро также оценила внешний вид телеведущей Ксении Бородиной. Миро отметила, что без фильтров на коже лица Бородиной можно увидеть «жесткий птоз, и сниженный тургор кожи».

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