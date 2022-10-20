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Специалисты рассказали о реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря

Елена Самойлова
Город
Специалисты рассказали о реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Россия, Москва, Крестьянская площадь, 10с12 Карта всех событий

Специалисты начали реставрацию фасадов и настенной живописи Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре. Об этом сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов в четверг, 20 октября.

По его словам, будут проведены работы по расчистке фасадов памятника от загрязнений, восстановлению росписи на внешних стенах и в интерьерах, а также — по воссозданию утраченных декоративных элементов из кирпича и реставрации покрытия куполов.

Храм был построен в середине XVII века, является памятником культурного наследия и примером храмового зодчества Москвы середины XVII века. В настоящее время найти его можно по адресу: Крестьянская площадь, дом 10, строение 12.

Ход реставрационных работ проконтролируют специалисты Мосгорнаследия, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

18 октября в пресс-службе Государственного исторического музея сообщили, что работы по реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве подходят к концу.

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