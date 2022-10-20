В МосгорБТИ появился новый сервис для риелторов и агентств недвижимости

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Новый сервис для специалистов по продаже и аренде квартир и коммерческих помещений появился в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Об этом в четверг, 20 октября, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Суть нововведения в том, что документы технического учета выдаются в максимально короткие сроки. Вместо регламентированных пяти дней специалисты МосгорБТИ подготавливают их буквально за несколько часов, что удобно для рынка недвижимости. Все взаимодействие происходит в электронном формате, документы заверяются цифровой подписью, — объяснил он.

Также для этого создали отдельную рабочую группу, которая займется изготовлением копий поэтажных планов, экспликаций, технических паспортов и подготовкой справок. На данный момент уже несколько столичных агентств недвижимости подписали пакетные договоры.

По словам генерального директора МосгорБТИ Александра Кинева, в настоящее время за сутки сервис обрабатывает 50 заявок, а быстрое получение документов привлекает риелторов пользоваться данными услугами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в МосгорБТИ начали выдавать заключения для признания садового дома жилым. Для этого специалисты оценят техническое состояние садового дома в два этапа.