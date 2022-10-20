Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты компании OneTwoTrip провели анализ данных о бронированиях со стороны пользователей и определили самые востребованные направления для поездок в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в четверг, 20 октября.

Согласно полученным результатам, только 44 процента путешественников заинтересовались внутренними перелетами. Самым популярным направлением по России стала Москва, на ее долю пришлось 18 процентов запросов.

Второе место занял Санкт-Петербург, туда планировали добраться 13,5 процента туристов. Топ-3 закрыл город Сочи, куда в ноябре отправятся 11 процентов клиентов сервиса. В десятку популярных маршрутов вошли Минеральные Воды, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Махачкала и Новосибирск.

Среди направлений за рубеж пользователи сервиса чаще выбирали Турцию. После нее в рейтинге расположились Узбекистан, Таиланд, Таджикистан и Казахстан, передает РИА Новости.

15 октября цифровой туристический сервис Russpass представил новый гид по уличному искусству, где описаны 27 достопримечательностей и знакомых мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.