Москвичам рассказали, как работает голосовой помощник ЕДЦ

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С начала года голосовой помощник единого диспетчерского центра (ЕДЦ) сформировал около 500 тысяч заявок. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

За два года работы ассистент обработал более 2,5 миллиона звонков. Чаще всего горожане обращаются по вопросам отопления, уборки, освещения в подъезде, ремонта лифтов, а также сантехники в квартирах.

— В этом году число заявлений, зарегистрированных роботом без привлечения оператора, увеличилось на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня робот принимает треть от всех поступающих на него звонков. Благодаря непрерывному самообучению и добавлению новых тематик голосовой ассистент помогает специалистам еще точнее работать с обращениями и оперативно решать бытовые вопросы москвичей, — отметил Андрей Савицкий.

Головой ассистент с этого года может заниматься еще 32 вопросами, среди которых составление заявки о засоре раковины или унитаза, нарушениях в работе мусоропровода, неисправностях лифта или входной двери подъезда и даже дверцы электрощитка. На данный момент робот содержит в себе 100 тем. Так, москвичи могут пожаловаться на отсутствие горячей или холодной воды, сломанный домофон или перебои в электричестве, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце сентября в столице начала работать горячая линия, куда можно обратиться в случае сбоев в работе отопления.