Владимир Ефимов: Число предпринимателей на портале поставщиков превысило 280 тысяч

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С начала 2022 года число предпринимателей, зарегистрированных на портале поставщиков, выросло более чем на 12 процентов и достигло отметки в 281 тысячу. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Портал поставщиков является важным инструментом поддержки бизнеса. На бесплатной основе ресурс предоставляет предпринимателям со всей страны гарантированный рынок сбыта. С начала 2022 года на портале зарегистрировалось более 30 тысяч коммерческих организаций, а общая численность поставщиков достигла 281 тысячи, — сказал он.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что портал обеспечивает потребности более чем 53 тысяч заказчиков из 39 регионов России. С его помощью предприниматели осуществляют закупки строительных и медицинских товаров, заказывают образовательные услуги и многое другое.

Всего пользователи могут воспользоваться тремя видами оперативных сделок: котировочные сессии, закупки по потребностям и прямые закупки. Они позволяют принять участие в мини-аукционах, собрать предложения и заключить напрямую договор с поставщиком.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что с начала года на портале поставщиков было проведено более 400 тысяч закупок на 61,8 миллиарда рублей. Ежедневно на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов.