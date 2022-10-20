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Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет

Александр Афонин
Город
Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Наш город» в этом году празднует 11 лет. За это время он получил большую популярность и востребованность среди горожан. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На сегодняшний день к проекту «Наш город» присоединились почти два миллиона москвичей. Совместными усилиями удалось решить уже около 6,5 миллиона разных бытовых вопросов. Ежедневно на сайт и через мобильное приложение от неравнодушных жителей столицы поступает больше пяти тысяч обращений, — сказала она.

Москвичи могут оставить свое обращение с помощью мобильного приложения или сайта проекта. Там им необходимо указать адрес, объект и подобрать подходящую рубрику. Далее заявку рассмотрит редакция сайта и даст ответ.

«Наш город» позволяет решить различные проблемы в кратчайшие сроки. До старта его работы обращения принимали органы местной власти, а ответ ждали до месяца. Сегодня же регламент решения задачи составляет восемь дней, однако на практике срок составляет один-два дня.

Кроме того, за последний год на портале появилось 19 новых тем для жителей Новой Москвы. Для них добавили функции сообщения о некачественном содержании подвалов, кровли, лестниц, домофонов и так далее. Всего же отправить заявку можно по более чем 120 вопросам.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что в скором времени будет проведена модернизация сайта и приложения. Они получат обновленный дизайн, оптимизацию классификатора обращений, новые темы и многое другое.

11 октября Наталья Сергунина сообщила, что единая справочная служба властей Москвы с момента своего создания приняла и обработала 76 миллионов звонков. С начала года специалисты стали консультировать горожан по 500 новым темам.

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