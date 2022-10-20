Водитель грузовика погиб в результате ДТП в Бирюлеве Западном

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Россия, Москва, Медынская улица, 4к2 Карта всех событий

Водитель грузовика скончался после аварии в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города Москвы в четверг, 20 октября.

По предварительным данным, водитель остановился из-за технической неисправности и вышел на проезжую часть. В это время грузовик наехал на водителя, а после этого столкнулся с припаркованным автомобилем, где отсутствовал водитель. В результате пострадавший мужчина умер от полученных травм.

В настоящее время на месте аварии устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также по данному факту проводится административное расследование, говорится в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Позже Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил об освобождении проезжей части после ДТП.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Медынской улице в районе дома 4к2. В связи с аварией движение транспорта на участке осуществлялось по одной полосе.