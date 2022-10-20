Пьяный отец ранил ножом девятилетнего сына в Ленинградской области

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Пьяный отец напал с ножом на девятилетнего сына в городе Кудрово Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Ленинградской области.

По данным ведомства, накануне вечером в полицию поступила информация о том, что 38-летний местный житель удерживает своего сына и угрожает его убить. По приезде правоохранители встретили на лестничной площадке мать ребенка, которая рассказала, что утром мужчина подкараулил ребенка по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и начал названивать с угрозами жене.

Во время переговоров полиции удалось убедить хозяина квартиры открыть дверь, после чего она ворвалась в помещение и обезоружила злоумышленника. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу с ножевым ранением в шею, на данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключили в ведомстве.

Недавно пьяный отец посадил несовершеннолетнюю дочь за руль, а после ДТП избил.