В Пушкино пьяный отец посадил несовершеннолетнюю дочь за руль, а после ДТП избил

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пьяный отец посадил несовершеннолетнюю дочь за руль, а после ДТП избил. Прокуратура взяла под контроль данную ситуацию. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.

В Сети распространились кадры, где мужчина наносит удар рукой по лицу малолетней девочке.

В связи с этим, пушкинская городская прокуратура в связи со случившемся поручила установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку правомерности и законности совершенных действий.

Помимо этого, подмосковная прокуратура изучит дело по факту смерти двухлетнего ребенка в Одинцове. По данным прокуратуры, 2 июля во время прогулки по территории участка ребенок наступил на канализационный люк и упал в яму. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.