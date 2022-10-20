Городские службы столицы увеличили количество ежедневных прометаний дорог из-за листвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты городских служб стали в два раза чаще проводить прометание дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 20 октября.

Количество прометаний увеличено с двух до четырех раз в день для обеспечения безопасности дорожного движения. Как уточняется, мокрые листья на проезжей части создают такой же эффект, как и обледенение дороги, значительно ухудшая сцепление шин с проезжей частью.

Кроме того, опавшая листва попадает в дождеприемные решетки, из-за чего образовываются скопления воды во время осадков.

— Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению техники, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

18 октября сообщалось, что городская водосточная сеть справилась с выпавшими в Москве осадками. Значительный объем воды уходил самотеком, что позволило водосточной сети справиться с непогодой. В случае загрязнений ливневых решеток специалисты ГУП «Мосводосток» обеспечивали оперативный пропуск осадков.