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Городские службы столицы увеличили количество ежедневных прометаний дорог из-за листвы

Елена Самойлова
Город
Городские службы столицы увеличили количество ежедневных прометаний дорог из-за листвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты городских служб стали в два раза чаще проводить прометание дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 20 октября.

Количество прометаний увеличено с двух до четырех раз в день для обеспечения безопасности дорожного движения. Как уточняется, мокрые листья на проезжей части создают такой же эффект, как и обледенение дороги, значительно ухудшая сцепление шин с проезжей частью.

Кроме того, опавшая листва попадает в дождеприемные решетки, из-за чего образовываются скопления воды во время осадков.

— Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению техники, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

18 октября сообщалось, что городская водосточная сеть справилась с выпавшими в Москве осадками. Значительный объем воды уходил самотеком, что позволило водосточной сети справиться с непогодой. В случае загрязнений ливневых решеток специалисты ГУП «Мосводосток» обеспечивали оперативный пропуск осадков.

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