Названы болезни, которые может вызвать увлажнитель воздуха

Фото: shutterstock

Грязный увлажнитель воздуха может обернуться причиной появления целого ряда опасных легочных заболеваний для владельца. Об этом сообщил врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Эксперт пояснил, что в застоявшейся воде могут размножаться различные микроорганизмы.

— В том числе микобактерии туберкулеза, но чаще всего другие микобактерии атипичные, которые могут вызывать такие туберкулезоподобные заболевания легких, — пояснил врач в комментарии Life.ru.

Кроме того, на поверхности и внутри увлажнителя могут расти многоклеточные грибы, которые вызывают аллергические реакции и приступы бронхиальной астмы.

Ранее медики дали советы, как защититься от простуды осенью и зимой. Во-первых, нужно максимально избегать сырости, сквозняков, холода. Также стоит избегать контактов с уже заболевшими людьми, передает издание argumenti.ru.

Использование антибиотиков для лечения простуды не только не улучшит состояние, но и может стать причиной проблем в будущем. Именно поэтому не допускается применять антибиотики без назначения врача. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.