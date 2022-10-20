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Поездка в метро за 20 тысяч: полиция задержала зацеперов в столице

Степан Жирнов
Происшествия
Поездка в метро за 20 тысяч: полиция задержала зацеперов в столице
Фото: Пресс-центр МВД России
Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

Полицейские задержали двоих «зацеперов» в столичном метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 20 октября.

По ее словам, двое злоумышленников зацепились за сцепку последнего вагона на станции метро «Павелецкая». Таким опасным способом, нарушающим требования транспортной безопасности, они доехали до «Театральной».

Видео: Пресс-центр МВД России

Заметившие это очевидцы сообщили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому по прибытию на станцию нарушителей задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении одного из них, 19-летнего жителя столицы, составлен административный протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа.

Другой же правонарушитель, 16-летний житель города Видное, помимо нарушения транспортной безопасности, ответит по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». А в отношении родителей мальчика составлен протокол по статье «Неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».

Эти административные материалы направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.

Похожая история произошла в столице 27 июня. 18-летний молодой человек прокатился из любопытства и заплатил за это 20 тысяч рублей.

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